СМИ: курды отразили атаку турецких войск в Африне, убив 18 солдат

ТАСС, 10 марта. Курдские отряды отбили в субботу атаку турецких войск и формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) на подступах к городу Африн (65 км от Алеппо). Как сообщило агентство Firat, бой произошел в районе поселка Халта.

Утверждается, что курдским ополченцам удалось вывести из строя одну бронемашину с крупнокалиберным пулеметом. Противник потерял 18 солдат и отступил.

Ранее агентство распространило информацию, согласно которой на этой неделе отряды "Сил народной самообороны" (СНС) убили под Африном 313 турецких военнослужащих и боевиков ССА.

В начале марта Анкара объявила о переходе ко второй фазе операции "Оливковая ветвь" (началась 20 января) против отрядов СНС на севере Сирии. Турецкие войска и формирования ССА установили контроль над городами Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдских бойцов.