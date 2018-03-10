Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Об этом в субботу сообщила газета The Times со ссылкой на собственный источник.

По ее данным, британские чиновники ведут переговоры со своими американскими и европейскими союзниками о скоординированном ответе, включая дипломатические, экономические и военные меры, если будет установлено, что Скрипаль и его дочь пострадали в результате действий, спланированных российской стороной. "Бойкот чемпионата мира определенно является одним из возможных вариантов", - сказал источник газеты из оборонных кругов.

The Times отмечает, что под бойкотом чемпионата мира в России подразумевается его игнорирование высокопоставленными политиками и официальными лицами или даже отказ сборной Англии от участия в турнире. Другие страны, который участвуют в финальной стадии чемпионата - Польша, Австралия и Япония - могут также присоединиться к этой акции, считает газета. "Обсуждается широкий спектр вариантов", - добавил высокопоставленный источник в британском правительстве.

Чем бойкот грозит сборной Англии

Daily Telegraph, в свою очередь замечает, что сборная Англии в случае развития сценария бойкота может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года, поскольку нарушит правило ФИФА, согласно которому "все участвующие [футбольные] ассоциации-члены обязаны сыграть все свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша Кубка мира ФИФА".

Кроме того, любая ассоциация, которая отказывается от участия в турнире "не позднее, чем за 30 дней до его начала" должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. Данный штраф удвоится, если команда откажется от участия в чемпионате менее чем за 30 дней до его начала.

Заявление главы МИД

Ранее во вторник глава МИД Борис Джонсон предположил во время своего выступления в парламенте, что "будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме", если будет доказана причастность Москвы к инциденту. Британский МИД позднее пояснил корреспонденту ТАСС, что Джонсон имел ввиду возможность, при которой британское правительство может серьезным образом пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на ЧМ.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.