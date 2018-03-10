Порошенко: Украине и Польше следует придерживаться формулы взаимного примирения

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Украина и Польша должны придерживаться формулы взаимного примирения и не давать политикам спекулировать на теме истории отношений двух стран. Об этом сказано в письме президента Украины Петра Порошенко организаторам и участникам поминального мероприятия в польском селе Сахрынь, размещенном в субботу в Facebook на странице украинского посольства.

"В истории наших взаимоотношений есть значительно больше того, что объединяет, чем разделяет. В то же время, мы не забываем и о болезненных страницах наших отношений. Но мериться пролитой кровью и получать на трагедии политические дивиденды - это путь в никуда", - написал Порошенко, подчеркнув, что украинский и польский народы близки друг другу.

"В свое время наши народы выбрали единственно правильную формулу примирения - "прощаем и просим прощения". Эта формула остается актуальной до нынешнего времени, несмотря на попытки некоторых безответственных политиков ее отрицать", - добавил глава украинского государства.

9-10 марта 1944 года в Сахрыни и его окрестностях была проведена акция по уничтожению местного населения боевиками польской Армии Крайовой и ряда батальонов, в ходе которой погибло более 1,2 тыс. украинцев. По утверждениям ветеранов Армии Крайовой, данная акция была проведена "для предупреждения действий против поляков со стороны Украинской повстанческой армии".

Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942 - 1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

Также страны испытывают трудности при сотрудничестве в сфере охраны и исследования захоронений. После инцидента в апреле 2017 года в польской деревне Грушовице, где местные власти снесли памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), Киев заявил о прекращении процедуры легализации польских памятников в стране и выдачи разрешений на поиск захоронений. Варшава в свою очередь сообщила о запрете въезда в страну украинцам, придерживающимся антипольских позиций.