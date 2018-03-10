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МИД Ирана вызвал посла Британии из-за протеста на территории своего посольства в Лондоне

Международная панорама
10 марта, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Тегеран призвал британское правительство выполнять обязательства по защите дипломатов и дипломатических миссий

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ТАСС, 10 марта. МИД Исламской Республики Иран вызвал посла Великобритании в Тегеране в связи с акцией протеста, которую в пятницу злоумышленники устроили на территории иранского посольства в Лондоне. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми, информирует в субботу телеканал Press TV.

"После нападения на посольство ИРИ в Лондоне, которое совершили несколько лиц, связанных с экстремистской религиозной группировкой, посол страны был вызван сегодня директором управления европейским делами [МИД Ирана]", - приводит телеканал слова Гасеми.

Он отметил, что Тегеран в связи с инцидентом выразил решительный протест и призвал британское правительство выполнять свои обязательства по защите дипломатов и дипломатических миссий.

В свою очередь, посол Великобритании заявил, что сожалеет о происшествии, и предоставил отчет о действиях британской полиции, предпринятых для задержания злоумышленников.

В пятницу четверо мужчин проникли в здание посольства Ирана в Лондоне, сорвали висевший на балконе первого этажа флаг Исламской Республики и начали размахивать флагами своей группировки. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баэдинежад сообщил, что злоумышленники были вооружены ножами и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Ирана. Позже они были задержаны.

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