CNN: девяти членам кабинета США высказали претензии за нарушение служебной этики

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Девяти министрам и должностным лицам высокого ранга федерального правительства США в прошлом месяце высказали претензии за нарушение служебной этики, в том числе за перерасход средств на поездки и меблировку кабинетов. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, конфиденциальные встречи с провинившимися чиновниками были проведены по настоянию руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. В том числе замечания были высказаны в адрес министров внутренних дел Райана Зинке, жилищного строительства и городского развития Бенджамина Карсона, по делам ветеранов Дэвида Шалкина и главы Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта.

Зинке в строгой форме напомнили о необходимости укладываться в отведенные на служебные перелеты ассигнования, перерасход которых стал достоянием СМИ и не был упомянут в регулярных отчетах его ведомства. Карсону припомнили недавнюю историю о $31 тыс., потраченных только на столовые приборы и мебель для одного из банкетов с его участием. Схожие претензии высказаны и остальным членам федерального правительства. Так, министра по делам ветеранов уличили в нецелевом расходовании денег во время турне по Европе в июле 2017 года и некорректном поступке - бесплатном получении билетов на Уимблдонский теннисный турнир.

По данным телекомпании, специально для провинившихся подготовлена памятка, призванная "создавать культуру подчинения" нормам этики. Первый пункт документа напоминает о том, что репутация должностного лица зависит прежде всего от него самого. Другое правило указывает на нецелесообразность сомнительных поступков, даже если они не нарушают конкретных законов.

Кроме того, подчеркивается необходимость полной откровенности с инспекторами, которые в Белом доме уполномочены осуществлять надзор за служебной этикой. Памятка говорит и о том, что при любых обстоятельствах ситуацию нельзя доводить до этапа скандальных публикаций в СМИ.

В Белом доме отказались прокомментировать сведения CNN.