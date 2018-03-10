Экс-стратег президента США уверен, что "Нацфронт" добьется во Франции победы

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Консервативная партия "Национальный фронт" в скором времени добьется победы во Франции, поскольку история сейчас на их стороне. Убежденность в этом высказал бывший советник и главный политический стратег американского президента Стив Бэннон, выступая на съезде "Нацфронта", который открылся в субботу в Лилле.

"История на нашей стороне, и она поведет вас от победы к победе", - заверил собравшихся американский публицист и политик, слова которого приводит пресс-служба "Нацфронта".

Как подчеркнул Бэннон, современная политическая жизнь в западных странах претерпела в последние годы коренные перемены, и прежние подходы к оценке соотношения сил, когда партии, подобные "Нацфронту", считались маргинальными и не рассматривались всерьез, утратили актуальность. "Современная политика не ограничивается противостоянием правых и левых. Мы уже увидели это в Италии с "Движением "5 звезд", которое оспаривает политику элит Рима и Брюсселя", - отметил он.

Одновременно Бэннон провел параллель и с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, который, считает он, в известном смысле бросил вызов вашингтонскому истеблишменту. "Все вы помните о вечере после выборов в Америке - традиционные СМИ были в шоке. Они ни за что не могли поверить, что американцы наконец проголосовали за собственные интересы", - сказал гость съезда.

Напутствуя партактив "Нацфронта", Стив Бэннон в очередной раз высказал убежденность в том, что в мире наступают новые времена, когда удача будет сопутствовать консервативным партиям. "Вы бьетесь за свою страну, а они называют вас расистами! Но с этим покончено, эпоха, когда подобные обвинения срабатывали, уходит в прошлое. СМИ от истеблишмента - это цепные псы системы, но мы с каждым днем становимся все сильнее, а они - слабеют", - уверен он.

Бэннон в Европе

Приезд Стива Бэннона, известного своими ультраконсервативными взглядами, в Лилль стал неожиданностью для французских СМИ, которые тут же обвинили "Нацфронт" в возвращении к свойственной партии в прошлом десятилетии ксенофобской риторике. В период предвыборной кампании 2016 года Бэннон работал в избирательном штабе Трампа, а позднее стал его старшим советником и главным политическим стратегом Белого дома. В 2017 году, однако, специалист был исключен из состава Совета национальной безопасности при Белом доме.

Неделей ранее американский политик побывал в Италии, где воочию наблюдал за проходившими там 4 марта парламентскими выборами. В интервью итальянской газете "Корьере дела сера" в канун голосования он предсказал победу антисистемным и консервативным силам - "Движению 5 звезд" и правоцентристской коалиции во главе с "Лигой" Маттео Саливнии и партией "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Как подчеркнул тогда Бэннон, нынешние выборы в Италии "имеют ключевое значение для глобального популистского движения". Его прогноз оказался точным: по итогам голосования правоцентристкая коалиция получила 37% голосов, а "Движение "5 звезд" выступавшее вне альянсов с какими-либо силами, в одиночку набрало 32%.