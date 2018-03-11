На Кубе пройдут выборы в парламент

ГАВАНА, 11 марта. /ТАСС/. Выборы в Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье на Кубе. В апреле депутаты парламента нового созыва изберут из своих рядов преемника нынешнего главы государства, 86-летнего Рауля Кастро.

Рауль Кастро занимает должность председателя Госсовета и Совета министров Кубы с 2008 года. На этом посту он сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016). Наиболее вероятным преемником действующего кубинского лидера считается 57-летний первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель.

Населению Кубы предстоит избрать в воскресенье 605 депутатов Национальной ассамблеи, а также более 1,2 тыс. делегатов провинциальных ассамблей народной власти. Согласно конституции, парламент и органы самоуправления всех 15 провинций обновляются раз в пять лет.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (14:00 мск). Завершатся выборы в 18:00 (01:00 мск понедельника).

Хотя участие в голосовании на Кубе, население которой составляет 11,2 млн человек, не является обязательным, выборы на Кубе традиционно проходят при очень высокой явке избирателей. Право голоса предоставляется гражданам, достигшим 16 лет.

Без предвыборной агитации

Подготовка списков кандидатов на избрание в Национальную ассамблею народной власти и провинциальные ассамблеи была возложена на комиссии по отбору кандидатур, состоявшие из представителей основных массовых организаций, связанных с Коммунистической партией - единственной официальной политической партией в стране.

Среди характерных особенностей выборов на Кубе можно выделить отсутствие привычной для других стран предвыборной кампании, дебатов и борьбы между представителями различных партий. Вся предвыборная агитация ограничивалась публикацией кратких биографий кандидатов в депутаты и их фотографий.

Ожидается, что в голосовании примут участие свыше 8 млн жителей островного государства. Разрешается голосовать за одного, нескольких или сразу за всех кандидатов, включенных в избирательные бюллетени по данному избирательному округу.

Каких-либо сюрпризов от нынешнего народного волеизъявления на Кубе ждать не стоит, ведь на каждый депутатский мандат здесь претендует один человек. Кандидат считается избранным, если за него было подано более половины бюллетеней, признанных действительными. Таким образом, выборы являются своего рода плебисцитом, позволяющим выявить степень поддержки социалистического курса, избранного руководством страны.

По итогам выборов кубинский парламент обновится более чем наполовину. Примечательно, что более 50% кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи - женщины.

Кандидаты в депутаты

Одним из кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи является нынешний глава государства Рауль Кастро. Он был единогласно выдвинут от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба, расположенной на востоке страны.

В списки кандидатов в депутаты включены также Диас-Канель и другие известные государственные деятели, в том числе заместители председателя Госсовета Хосе Рамон Мачадо Вентура и Рамиро Вальдес, заместитель председателя Совета министров и министр экономики и планирования Рикардо Кабрисас, глава МИД Бруно Родригес, нынешний председатель Национальной ассамблеи Эстебан Ласо.

Кроме того, в списках вновь фигурирует дочь действующего кубинского лидера Мариэла Кастро. Она является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе.

Теоретически любой из депутатов Национальной ассамблеи имеет возможность занять пост главы государства, поскольку председатель Госсовета избирается из числа депутатов парламента. Между тем, Рауль и Мариэла Кастро заявили, что не собираются претендовать на высшую государственную должность. Таким образом, впервые почти за 60 лет новым кубинским лидером, по всей видимости, станет человек, не носящий фамилию Кастро.

Выборы главы государства

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На нем депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета - высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.

В декабре прошлого года Рауль Кастро заявил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Между тем, по всей видимости, он по-прежнему будет депутатом Национальной ассамблеи. Кроме того, как ожидается, до 2021 года Кастро останется во главе Компартии Кубы.