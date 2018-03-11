NYT: Трамп хочет привлечь экс-юриста Билла Клинтона к работе со спецпрокурором по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с вашингтонским адвокатом Эмметом Флудом, который представлял интересы Билла Клинтона в то время, когда 42-му главе государства грозил импичмент. Флуду предложено войти в состав юристов Белого дома, занимающихся взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года, сообщила в субботу газета The New York Times.

По ее данным, Трамп на этой неделе принимал Флуда в Овальном кабинете Белого дома. Конкретно этому адвокату предлагается в постоянном режиме заниматься отношениями президента с министерством юстиции, назначившим Мюллера спецпрокурором. Пока окончательной договоренности между сторонами не достигнуто, уточнило издание.

По его сведениям, идея привлечь Флуда к работе команды президента США не отражает появление каких-то новых оснований для беспокойства. Тем не менее, Трампу вряд ли стоит рассчитывать на скорое завершение расследования спецпрокурора.

В США процедура импичмента главы государства инициировалась несколько раз. В 1868 году президента (1865-1869) Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отправке в отставку военного министра, а Билла Клинтона, который руководил страной с 1992 по 2000 год, в 1998-1999 годах - в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба главы государства были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, являвшийся в 1969-1974 годах хозяином Белого дома, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название "Уотергейт".