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СМИ: ребенок погиб при обстреле предместья Дамаска террористами

Международная панорама
11 марта, 2:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Еще четыре человека пострадали

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© REUTERS/Bassam Khabieh

ТАСС, 11 марта. Минометные снаряды, выпущенные террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), разорвались в субботу вечером в предместье сирийской столицы Джермана. Как сообщил агентству SANA источник в полицейском управлении, одна из мин упала на улице Хомси, где погибла девочка и еще четверо человек получили ранения.

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Боевики подвергли обстрелу окраину Дахият-эль-Асад, где разорвалось 14 снарядов. Оттуда сведений о пострадавших не поступало. В течение суток бандформирования обстреливали центральные кварталы Дамаска, в частности, район площади Аббасидов и улицы Бэб-Тума, а также спортивный комплекс "Фейха", которому был нанесен материальный урон.

Бандформирования 12 день подряд блокируют выход мирных граждан по созданным гуманитарным коридорам в Восточной Гуте под Дамаском. По сведениям агентства, в субботу в районе Мдейра боевики задержали три семьи (15 человек), которые пытались пробраться к посту сирийской армии возле пригорода Хараста. Ранее поступило сообщение о том, что четыре человека (женщина и трое детей) были застрелены снайперами, когда они двигались в направлении южного гумкоридора.

Гуманитарная пауза установлена по инициативе России в регионе Восточная Гута под Дамаском с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.

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