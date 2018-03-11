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СМИ: Лондон намерен ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников

Международная панорама
11 марта, 2:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, марта. /ТАСС

Как ожидается, британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph.

По ее данным, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились, что Лондон введет свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В частности, готовящиеся ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

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The Sunday Telegraph подчеркивает, что данный шаг был запланирован Великобританией до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, "как полагают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение с Москвой".

Как ожидается, британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели. Если собранные улики подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипаля, то премьер-министр Тереза Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве ответных мер против Москвы.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, они были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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Темы
Акт Магнитского Санкции в отношении России Инцидент с экс-полковником ГРУ
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