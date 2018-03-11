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Трамп не исключил заключения "величайшей сделки для мира" на переговорах с Ким Чен Ыном

Международная панорама
11 марта, 3:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что встреча лидеров США и КНДР может состояться до мая

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Ron Sachs / POOL

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил заключения "величайшей сделки для мира" в результате предстоящих переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер заявил в субботу, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

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"Мы можем сесть [за стол переговоров] и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи", - сказал он.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

В пятницу президент США заявил, что считает необходимым для всего мира достичь соглашения с КНДР. Как он написал на своей странице в Twitter, сделка с Пхеньяном "находится в процессе заключения, и если она будет достигнута, то это будет очень хорошим соглашением для мира". Как отметил американский лидер, сроки и место заключения этого договора "еще предстоит определить".

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
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