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Президент Грузии совершит визит в США

Международная панорама
11 марта, 9:47 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 11, марта. /ТАСС

Георгий Маргвелашвили встретится в Вашингтоне с конгрессменами и обсудит вопросы развития и сотрудничества двух стран

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ТБИЛИСИ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после завершения визита в Брюссель 9-10 марта отправляется в Вашингтон. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

По ее информации, у Маргвелашвили, в частности, запланированы встречи с американскими конгрессменами. "В рамках визита в США будут обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран и безопасности Грузии", - отмечается в сообщении.

Точные сроки визита в США пресс-служба грузинского лидера не приводит.

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