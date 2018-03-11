Сеул потребовал извинений от турецкого телеканала за фото Мун Чжэ Ина в сюжете об убийстве

ТАСС, 11 марта. Министерство иностранных дел Республики Корея потребовало извинений в эфире от национального развлекательного турецкого телеканала Show TV, который вместо снимка подозреваемого в убийстве по ошибке показал фотографию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По его данным, 25 февраля в эфире телеканала был показан сюжет об убийстве филиппинской горничной. Вместо фотографии одного из подозреваемых канал по ошибке использовал фото Мун Чжэ Ина.

"Правительство неоднократно обращалось через свое посольство к вещательной компании сразу после выхода передачи с требованиями извинений", - приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства.

По запросу посольства Республики Корея в Анкаре видео было удалено с сайта телеканала. Как отмечает агентство, Show TV уже направил в правительство республики письмо с извинениями, однако Сеул настаивает на том, чтобы извинения также были принесены в эфире телеканала.