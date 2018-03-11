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Сеул потребовал извинений от турецкого телеканала за фото Мун Чжэ Ина в сюжете об убийстве

Международная панорама
11 марта, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Телеканал по ошибке использовал фото южнокорейского лидера в сюжете про убийство филиппинской горничной вместо фотографии одного из подозреваемых

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ТАСС, 11 марта. Министерство иностранных дел Республики Корея потребовало извинений в эфире от национального развлекательного турецкого телеканала Show TV, который вместо снимка подозреваемого в убийстве по ошибке показал фотографию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По его данным, 25 февраля в эфире телеканала был показан сюжет об убийстве филиппинской горничной. Вместо фотографии одного из подозреваемых канал по ошибке использовал фото Мун Чжэ Ина.

"Правительство неоднократно обращалось через свое посольство к вещательной компании сразу после выхода передачи с требованиями извинений", - приводит агентство слова представителя внешнеполитического ведомства.

По запросу посольства Республики Корея в Анкаре видео было удалено с сайта телеканала. Как отмечает агентство, Show TV уже направил в правительство республики письмо с извинениями, однако Сеул настаивает на том, чтобы извинения также были принесены в эфире телеканала.

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