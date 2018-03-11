Министр юстиции Молдавии заявил об отставке после публикации телефонных переговоров

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Молдавии Александр Тэнасе заявил об отставке после скандала с публикацией прослушки его телефонного разговора трехлетней давности с бизнесменом Вячеславом Платоном, арестованным по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом министр написал в воскресенье в Facebook, пояснив, что причиной такого шага стал "подрыв доверия".

"Когда это доверие поставлено под угрозу, пусть и по необоснованным причинам, какой бы хорошей любая инициатива ни была, она не даст результатов", - считает министр. Он подчеркнул, что самым правильным решением в сложившейся ситуации считает уход в отставку и намеревается "завершить публичную карьеру".

В телефонной прослушке, которую опубликовал в конце недели молдавский телеканал Jurnal TV, Тэнасе, занимавший в то время пост главы Конституционного суда (КС) страны, обсуждает с Платоном молдавское законодательство о банках, принятое в соответствии с требованиями ЕС. Одной из тем разговора стал скандал с кражей €1 млрд из трех молдавских банков, который привел к политическому кризису и падению двух правительств правящей проевропейской коалиции. Платон рассказал Тэнасе, что к краже причастны лидер правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, бывший глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану и бизнесмен Илан Шор.

Тэнасе был назначен министром юстиции в январе этого года. Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписать указ о его назначении, объяснив это тем, что не доверяет министру, который, будучи главой КС, участвовал в принятии сомнительных решений. Указ о назначении Тэнасе вместо Додона подписал спикер парламента Андриан Канду, который является одним из лидеров ДПМ.