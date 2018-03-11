СМИ: МВД ФРГ вскоре разработает стратегию по ускоренной депортации

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Германия должна ускорить процесс по депортации иностранцев, которые не имеют права оставаться в стране, и МВД в ближайшее время разработает новый план действий для этого. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag заявил Хорст Зеехофер, который возглавит министерство внутренних дел на будущей неделе.

"Сразу после вступления в должность я соберу всех сотрудников министерства и других подчиненных ведомств, чтобы разработать стратегию по ускоренному рассмотрению заявок на получение убежища, а также по более последовательной высылке, - сказал Зеехофер. - Случаев депортации должно стать значительно больше. В особенности нам нужно более жестко действовать по отношению к преступникам и потенциальным террористам".

В минувшем году в Германии находились около 200 тыс. иностранцев, которые не имели права находиться на территории страны. По разным причинам выслать удалось лишь около 24 тыс. Процесс нередко замедлялся самыми разными факторами, в частности иностранцы подавали иски, которые ввиду загруженности судов могли рассматривать по полгода.

В разгар миграционного кризиса в Германии именно Зеехофер был одним из самых ярых критиков миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.