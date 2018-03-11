Эмиссары Сеула расскажут Абэ и Си Цзиньпину о подробностях их встречи с лидером КНДР

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун во вторник, 13 марта, в Токио проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, он расскажет главе японского правительства о подробностях недавней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В то же время, как объявила администрация президента Южной Кореи, начальник Управления национальной безопасности Чон Ый Ён в понедельник отправится в Китай, где его примет председатель КНР Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын встретился с Чон Ый Ёном и Со Хуном в Пхеньяне 5-6 марта.

Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи сообщил, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея, а в четверг на встрече с журналистами в Вашингтоне он сообщил, что президент США Дональд Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс информировала, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".