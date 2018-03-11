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Эмиссары Сеула расскажут Абэ и Си Цзиньпину о подробностях их встречи с лидером КНДР

Международная панорама
11 марта, 13:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, марта. /ТАСС

Ким Чен Ын встретился с представителями Южной Кореи в Пхеньяне 5-6 марта

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ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун во вторник, 13 марта, в Токио проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Как ожидается, он расскажет главе японского правительства о подробностях недавней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В то же время, как объявила администрация президента Южной Кореи, начальник Управления национальной безопасности Чон Ый Ён в понедельник отправится в Китай, где его примет председатель КНР Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын встретился с Чон Ый Ёном и Со Хуном в Пхеньяне 5-6 марта.

Во вторник Чон Ый Ён на брифинге в резиденции президента Южной Кореи сообщил, что в ходе поездки в Пхеньян была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея, а в четверг на встрече с журналистами в Вашингтоне он сообщил, что президент США Дональд Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс информировала, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".

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Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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