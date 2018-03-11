ВСНП: введение бессрочного правления председателя КНР позволяет сконцентрировать власть

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Исключение из конституции Китая положения о том, что председатель КНР не может занимать должность более двух сроков подряд, позволяет Си Цзиньпину сконцентрировать власть. Об этом заявил в воскресенье на специальной пресс-конференции глава комиссии по законодательной работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Шэнь Чуньяо.

"В Китае существует система триединства, когда высшие должности в управлении государством [председатель КНР], партией [генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК)] и армией [председатель Центрального военного совета (ЦВС)] занимает одно и то же лицо. Для такой большой державы, как КНР, это не только важно, но и абсолютно целесообразно", - подчеркнул Шэнь Чуньяо. Он добавил, что правильность подобного утверждения подтверждает успешный политический опыт, накопленный страной за последние 25 лет.

Вплоть до настоящего времени временные рамки существовали только для пребывания на посту главы государства. Пост генсека ЦК КПК и председателя ЦВС можно было занимать без ограничений.

"Это [внесение поправки в конституцию о сроках] - важная мера по созданию общенациональной руководящей системы, которая позволит товарищу Си Цзиньпину играть роль ядра ЦК КПК и сконцентрировать власть воедино, что положительно отразится на государственной системе управления и в долгосрочной перспективе окажет на нее положительное стабилизирующее воздействие, как и на партийное руководство", - добавил Шэнь Чуньяо. Он отметил, что такая конституционная поправка будет играть особо важную роль в дальнейшем развитии Китая.

Ранее в воскресенье депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва впервые за последние 14 лет одобрили поправки в основной закон Китая. В итоге председатель КНР Си Цзиньпин может быть переизбран на новый, третий срок в 2023 году, когда закончится десятилетие его пребывания на высшем государственном посту.