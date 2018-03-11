Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казахстан вошел в число 50-ти самых выгодных для проживания стран

Международная панорама
11 марта, 16:23 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

В исследовании принимали участие 115 государств

Поделиться
Материал из 1 страницы
Астана

Астана

© Сергей Бобылев/ТАСС

АСТАНА, 11 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан попал в число 50-ти самых выгодных для проживания стран мира согласно рейтингу финансового портала GOBankingRates. По данным исследования, опубликованным в марте 2018 года, республика заняла в этом списке 31-е место.

В исследовании сравнивались 115 государств по пяти показателям: индекс покупательской способности населения, стоимость аренды недвижимости, цены на продовольствие, на товары и услуги, а также индекс цен в ресторанах и барах. Все цифры сравнивали с аналогичными показателями в Нью- Йорке.

Как отмечают в исследовании, в Казахстане в среднем стоимость жизни дешевле, чем в Нью-Йорке на 66%, аренда жилья ниже на 89%, а цены на продукты питания меньше на 72%, кроме того в республике много живописных мест.

Одним из выводов исследования стало то, что в число выгодных для проживания стран входят прежде всего государства Южной Азии: Индия занимает первое место в списке, Пакистан на третьем месте, а Бангладеш на девятом. В первую десятку самых дешевых для жизни стран также вошли, по мнению GOBankingRates, Саудовская Аравия, Тунис, Замбия, Украина, Мексика, Египет и Македония. Кроме того, исследователи советуют обратить внимание на страны Восточной Европы, 15 из которых также вошли в рейтинг самых доступных для проживания.

Среди бывших стран СССР Украина заняла в этом рейтинге шестое место, Грузия - 16, Молдова - 19, Беларусь - 27, Армения - 34, Азербайджан - 35 место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Индия Тунис Замбия Египет Грузия Украина Армения Мексика Молдавия Пакистан Казахстан Македония Бангладеш Белоруссия Азербайджан Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама