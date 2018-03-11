Рауль Кастро проголосовал на выборах в парламент Кубы

ГАВАНА, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро принял участие в выборах в Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент). Голосование проходит в воскресенье на всей территории островного государства.

Как сообщило местное телевидение, кубинский лидер пришел на один из избирательных участков в городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны за несколько минут до его открытия в 07:00 по местному времени (14:00 мск). Кастро первым опустил бюллетень в урну для голосования, после чего побеседовал с пришедшими на участок избирателями.

86-летний Рауль Кастро является одним из 605 кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи. Он был единогласно выдвинут от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба. В декабре 2017 года Рауль Кастро заявил, что больше не собирается претендовать на высшую государственную должность.

Нынешние выборы в парламент, как и в прошлые годы, проходят на Кубе под лозунгами поддержки революции и социалистического курса, избранного руководством республики. Единственной официальной политической организацией в стране является Коммунистическая партия Кубы, которой, согласно конституции, принадлежит роль "высшей руководящей силы" общества и государства. Хотя участие в голосовании на Кубе, население которой составляет 11,2 млн человек, не является обязательным, выборы на Острове свободы традиционно проходят при очень высокой явке избирателей. Право голоса предоставляется гражданам, достигшим 16 лет.

Помимо Рауля Кастро, в списки кандидатов в депутаты включены первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель, считающийся его наиболее вероятным преемником на посту главы государства, а также многие другие известные государственные деятели. В списках вновь фигурирует и дочь кубинского лидера Мариэла Кастро.

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля. На нем депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета, высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.