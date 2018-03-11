Трамп опроверг сообщения о готовности привлечь экс-юриста Клинтона к расследованию по РФ

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг в воскресенье сведения о том, что ведет переговоры с вашингтонским адвокатом Эмметом Флудом, который представлял интересы Билла Клинтона в то время, когда 42-му главе государства грозил импичмент. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

The Failing New York Times purposely wrote a false story stating that I am unhappy with my legal team on the Russia case and am going to add another lawyer to help out. Wrong. I am VERY happy with my lawyers, John Dowd, Ty Cobb and Jay Sekulow. They are doing a great job and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 марта 2018 г.

По данным газеты The New York Times, Флуду предложено войти в состав юристов Белого дома, занимающихся взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года.

"Негодная The New York Times намеренно написала лживую новость, в которой утверждала, что я недоволен своей командой юристов по делу о России и собираюсь привлечь другого адвоката, чтобы он пришел [им] на помощь. Неправда. Я очень доволен своими адвокатами Джоном Даудом, Таем Коббом и Джеем Секьюлоу. Они проделали отличную работу и убедительно доказали, что сговора с Россией не было", - отметил президент.

Заявления об обратном он назвал "оправданием [демократов] за проигрыш" на выборах в 2016 году. "Единственным сговором было то, что совершили НКДП (Национальный комитет Демократической партии), демократы и [экс-госсекретарь США] криводушная [Хиллари] Клинтон", - подчеркнул Трамп. Автора статьи Мэгги Хаберман он назвал "прислужницей Хиллари", которой "ничего не известно" о президенте и "не предоставляется доступ" к нему.

По сведениям издания, американский лидер на этой неделе принимал Флуда в Овальном кабинете Белого дома. Конкретно этому адвокату предлагается в постоянном режиме заниматься отношениями президента с министерством юстиции, назначившим Мюллера спецпрокурором. Пока окончательной договоренности между сторонами не достигнуто, уточнила The New York Times.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.