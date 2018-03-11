Сторонники Саакашвили пикетировали дом главы МВД Украины

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Сторонники лидера украинской партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье пикетировали дом главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве из-за разгона и демонтажа палаточного городка активистов возле Верховной рады.

"Мы здесь, чтобы выразить Авакову неуважение за разгон демонстрантов (3 марта - прим. ТАСС) у Верховной рады. Требуем отставки непрофессионального правительства", - заявили активисты в эфире "Общественного телевидения".

К дому Авакова на улице Вышгородской, 85 в Киеве прибыла колонна из 10 автомобилей общественных активистов и представителей "Движения новых сил". У ворот люди развернули плакат "Смертную казнь - мафии Порошенко". Кроме того, участники пикета перебросили на территорию дома несколько старых рюкзаков, чтобы напомнить о так называемом деле "рюкзаков Авакова", связанным с расследованием по закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Полиция 3 марта разогнала сторонников Саакашвили, которые жили в палаточном городке, разбитом еще в октябре 2017 года у стен Верховной рады. В результате пострадали как активисты, так и правоохранители, были задержаны более ста человек. К концу дня полиция и коммунальщики полностью демонтировали палаточный городок.