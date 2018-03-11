Саудовский король распорядился создать специальный департамент по борьбе с коррупцией

ТАСС, 11 марта. Департамент, специализирующийся на расследовании коррупционных преступлений, создан при Генпрокуратуре Саудовской Аравии. Соответствующий указ издал в воскресенье король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Как отмечается на официальной странице Генпрокуратуры в Twitter, новый отдел будет подчиняться напрямую главе ведомства, чтобы "добиться большей эффективности и повысить производительность и скорость обработки случаев коррупции".

24 января Эр-Рияд заявил о завершении разбирательства, по которому проходили десятки подданных королевства. В прокуратуре заявили, что на досудебное урегулирование, в рамках которого государству удастся вернуть порядка $106 млрд, согласилось большинство задержанных. При этом 56 человек, отказавшихся от сделки со следствием, остаются под стражей и предстанут перед судом.

В начале ноября 2017 года Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявил кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет причиненного ущерба, достигшего за последние годы $100 млрд.