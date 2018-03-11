Глава ЦРУ: обвиненные во вмешательстве в выборы в США россияне связаны с Кремлем

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео выступил в воскресенье с утверждением, что россияне, которых Вашингтон обвиняет во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, связаны с Кремлем.

"Россияне пытались вмешаться в выборы в США в 2016 году. Они занимались этим и до этого, у попыток россиян проводить операции, нацеленные на оказание воздействия на Соединенные Штаты, долгая история. В это были вовлечены именно россияне, а не кто-то за пределами этой страны [России] или не связанный с Россией", - утверждал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Ему был задан уточняющий вопрос, имеет ли он в виду россиян, напрямую связанных с Кремлем. "Да", - ответил директор ЦРУ.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, показанному в эфире в пятницу, заявил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах и не занимается такими действиями. Президент подчеркнул, что обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в выборы россияне "не являются государственными служащими" и "не представляют правительство и интересы российского государства". Он сказал, что речь может идти о лицах с несколькими гражданствами или о тех, кто имеет вид на жительство в США.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых значатся предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период американской предвыборной кампании.