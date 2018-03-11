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СМИ: в результате обстрела предместья Дамаска погибли четыре человека

Международная панорама
11 марта, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Не менее шести мирных жителей получили ранения

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ТАСС, 11 марта. Не менее четырех мирных жителей погибли, шесть получили ранения в воскресенье при минометном обстреле Джерманы, предместья Дамаска, который устроили террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA.

По данным источника агентства в полицейском управлении, снаряд попал в микроавтобус.

Кроме этого, был обстрелян район Эль-Камария, где пострадали еще три человека, а также северный пригород столицы - Барзе, где ранения получили еще две женщины.

В субботу вечером террористы "Джебхат ан-Нусры" из миномета обстреляли Джерману. Тогда одна из мин упала на улице Хомси, где погибла девочка и четверо человек получили ранения.

Гуманитарная пауза установлена по инициативе России в регионе Восточная Гута под Дамаском с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени.

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