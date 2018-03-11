Ле Пен: французский "Национальный фронт" должен сменить название на "Национальный союз"

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выступила в воскресенье с предложением сменить название этой крайне правой французской партии на "Национальный союз" (Rassemblement national). Соответствующую инициативу она озвучила на съезде "Нацфронта" в городе Лилль. Трансляцию выступления Ле Пен перед 1500 делегатами вел телеканал BFM TV.

Смена названия является частью новой стратегии партии на расширение электората.

"Предлагаю переименовать партию в "Национальный союз", - сказала Ле Пен. Она отметила, что новое название "должно нести в себе политическое послание и содержать саму суть курса партии". "Я отнюдь не собираюсь предлагать вам менять наш символ - горящий факел. Мы сохраним эту важную и элегантную эмблему", - отметила председатель партии.

"Но вопрос о смене названия не должен решаться на съезде, потому что свое мнение должны высказать все члены партии. И я подчинюсь их мнению", - сказала Ле Пен. Она признала, что прежнее название партии "в конечном счете стало отпугивать избирателей", "создало механизм политического тормоза".

"Мы были партией оппозиции и станем во Франции партией правящей. Но победить без заключения политического альянса сложно. Необходимо продолжить то обновление партии, которое мы начали в 2011 году", - отметила Ле Пен.

В ноябре2017 года "Национальный фронт" провел внутрипартийный референдум, на который, в частности, выносился вопрос о возможности смены названия. За такое решение, как было объявлено в субботу на съезде, высказалось тогда большинство проголосовавших - 52%. Теперь новое название партии будет вынесено на новый внутрипартийный референдум, который состоится уже в ближайшие недели.

Трудные реформы

Ранее участники съезда "Нацфронта" в Лилле переизбрали Марин Ле Пен на пост председателя и упразднили пост почетного председателя партии, который занимал ее отец Жан-Мари Ле Пен, лишенный в 2017 году партийного мандата. Марин Ле Пен заступила на пост председателя в 2011 году, сменив на нем своего отца, создавшего "Нацфронт" в 1972 году. Ле Пен сразу взяла курс на изменение облика партии и ее политической ориентации, чтобы обеспечить поддержку менее радикально настроенного электората, голосовавшего ранее за правоцентристов.

Весной 2017 года Ле Пен во втором туре президентских выборов проиграла лидеру движения "Республика на марше" Эмманюэлю Макрону. После этого "Нацфронт" не смог набрать достаточного количества голосов для формирования фракции в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Тем не менее сама Ле Пен впервые получила депутатский мандат. После парламентских выборов "Нацфронт" покинул заместитель и правая рука Марин Ле Пен Флориан Филиппо, объявивший о формировании собственного консервативного объединения "Патриоты".