Глава минфина США призывает обращать внимание на политику Трампа, а не на его грубости

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин призвал в воскресенье обращать внимание на политику, проводимую американским президентом Дональдом Трампом, а не на грубые выражения, которые тот выбирает во время выступления перед своими сторонниками. Телеведущий телеканала NBC Чак Тодд попросил его прокомментировать ругательства, которые глава государства использовал, выступая в субботу в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

"Я думаю, что необходимо обращать пристальное внимание на политику [президента]. Он использует эти грубые выражения в контексте предвыборного митинга, и очевидно, было много забавных моментов на этом митинге", - подчеркнул министр в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос о том, как надо объяснять детям использование Трампом грубых выражений.

Тодд стал в субботу одной из жертв нападок президента. "Шоу теперь возглавляет Чак Тодд с сонными глазами, - сказал хозяин Белого дома. - Он сонный сукин сын".

В воскресенье телеведущий отметил, что такое поведение главы вашингтонской администрации "создает проблему для родителей". Мнучин в ответ на это сказал, что в разговорах с детьми о главе государства он "уделяет пристальное внимание тому, что делает президент, чтобы защитить Соединенные Штаты, их граждан и, что еще важнее, экономику".

Президент также назвал "личностью с очень низким коэффициентом умственного развития" призывавшую к его отставке конгрессмена Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния).

"Я был с президентом во время его предвыборных выступлений. Ему нравится придумывать прозвища людям. Он делал это на всем протяжении президентских выборов, в том числе в отношении всех республиканцев [его соперников], которых он победил, - объяснил министр. - Это вопрос предвыборных выступлений".