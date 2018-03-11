СМИ: палестинские фракции отказались от встречи с США по экономическим вопросам

КАИР, 11 марта. /ТАСС/. Крупнейшие палестинские фракции ФАТХ и ХАМАС отказались от предложенной Соединенными Штатами встречи, на которой предполагалось обсудить экономические вопросы. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя представителей палестинского движения.

Как заявил член Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Майдалани, "Вашингтон предложил провести экономические переговоры, которые, по мнению американской стороны, должны были способствовать решению палестинского вопроса". "Однако урегулирование этой проблемы лежит в области политической, а вовсе не в экономической", - пояснил член Исполкома ООП.

Некоторое время назад США выступили с предложением о встрече с палестинскими представителями для обсуждения экономического положения в секторе Газа. Переговоры были намечены на середину апреля 2018 года.

В секторе Газа, где на постоянной основе проживает почти два миллиона палестинцев, сохраняется исключительно сложная экономическая обстановка. По данным палестинских источников, общий уровень безработицы составляет 50%, а среди арабской молодежи и выпускников школ - до 60%. Около 80% жителей этого анклава проживают за чертой бедности.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В начале марта Трамп не исключил возможности личного присутствия на церемонии открытия американского диппредставительства в Иерусалиме, которая должна состояться в мае.

Эти действия главы американской администрации вызвали крайне негативную реакцию во всем арабском мире, а на оккупированных палестинских землях вызвали массовые протестные выступления. Палестинское руководство заявило, что теперь не может рассматривать США в качестве посредника на мирных переговорах с израильтянами и будет вынуждено заморозить признание Израиля до тех пор, пока он не признает Государство Палестина.