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Защита Саакашвили подала ходатайство о вызове Порошенко в суд в качестве свидетеля

Международная панорама
11 марта, 21:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, марта. /ТАСС

Адвокат бывшего губернатора Одесской области Руслан Чернолуцкий настаивает на необходимости личного участия украинского лидера в судебном процессе

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подала ходатайство о вызове президента Украины Петра Порошенко в Верховный суд в качестве свидетеля. Об этом сообщил в воскресенье адвокат оппозиционного политика Руслан Чернолуцкий.

"16 марта мы будем рассматривать по сути лишение Михаила Саакашвили [украинского] гражданства в Верховном суде. Мы заявили около 20 ходатайств относительно истребования доказательств, в том числе вызова президента Украины Петра Порошенко в суд в качестве свидетеля. Также подали ходатайство относительно его [Порошенко] личного участия в судебном процессе", - сообщил адвокат в эфире телеканала NEWSONE.

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Он также сообщил, что защита подала иск о противозаконном выдворении Саакашвили с Украины. "Завтра [12 марта] будет ровно месяц, как Михаила Саакашвили незаконно выдворили с Украины. Сторона защиты подала несколько новых исков относительно незаконных действий по его выдворению. Власть делает все, чтобы не назначались даты рассмотрения этих судебных дел", - сказал адвокат.

Чернолуцкий указал, что защита третьего президента Грузии подала иск касательно незаконных действий еще месяц назад, однако дату судебного заседания еще не назначили. "Уже прошел месяц, как мы подали иск по незаконным действиям, а дата судебного заседания не назначена", - отметил Чернолуцкий.

Адвокат выразил надежду, что все необходимые действия для рассмотрения дела Саакашвили в Европейском суде по правам человека удастся закончить до конца года.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

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