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СМИ: эфиопские военные в ходе операции по ошибке убили девять мирных жителей

Международная панорама
11 марта, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Еще 12 человек получили ранения

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ТАСС, 11 марта. По меньшей мере девять мирных жителей были убиты, еще 12 получили ранения в результате операции военнослужащих эфиопской армии в приграничном с Кенией регионе Оромия. Об этом сообщило в воскресенье Эфиопское информационное агентство.

По его данным, подразделения армии были развернуты в районе Мояле региона Оромия в целях противодействия повстанцам "Фронта освобождения оромо". "Девять мирных жителей были убиты, 12 получили ранения в ходе операции", - приводит агентство заявление представителя вооруженных сил.

Как отмечает агентство, несколько военнослужащих были отстранены от исполнения своих обязанностей и находятся под следствием, в район происшествия была направлена делегация высокопоставленных военных чиновников для проведения расследования.

15 февраля в результате начавшихся в Эфиопии народных волнений действующий глава эфиопского правительства Хайлемариам Десалень заявил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра страны, а также лидера правящей коалиции "Революционно-демократический фронт эфиопского народа". 16 февраля власти государства ввели режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев.

Протестное движение в Эфиопии было спровоцировано недовольством крестьян оромо планами расширения пределов столицы Аддис-Абебы за счет включения в городскую черту их земельных участков. В дальнейшем к ним примкнули этнические общины амхара, протестующие против несправедливой, по их мнению, земельной политики правительства, контролируемого элитой народа тыграй. С октября 2016 по август 2017 года в стране действовал режим чрезвычайного положения. В ходе массовых беспорядков за это время погибли более 600 человек.

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