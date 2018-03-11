ОБСЕ сообщила об усилении мониторинга в Закарпатье

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине не подтверждает информацию об открытии отдельной наблюдательной миссии на Закарпатье. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба СММ ОБСЕ.

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ отмечают, что продолжать мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде в состав миссии входят 12 человек.

В феврале в Ужгороде произошли два инцидента, связанные с Обществом венгерской культуры. Первый пожар в Обществе венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошел в начале февраля. В ночь на 27 февраля там произошел второй за месяц пожар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным способом". Нападение на культурный центр вызвало резкую реакцию Венгрии, в МИД страны была вызвана посол Украины Любовь Непоп.

В Национальной полиции Украины 4 марта сообщили о раскрытии нападения. 6 марта Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в нападении на Общество венгерской культуры.

Сложности отношений двух стран

Ранее Будапешт настаивал на введении миссии ОБСЕ в связи с выступлениями националистов против венгерской общины Украины после новой волны напряженности в отношениях с Киевом из-за принятия в Верховной раде закона, ограничивающего обучение на языках нацменьшинств. Конфликт достиг такого масштаба, что Будапешт пригрозил блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, в частности, проведение очередного заседания Комиссии Украина - НАТО.

Периодически возникают и другие инциденты между сторонами. В ноябре в городе Берегово Закарпатской области, где компактно проживают этнические венгры, украинские националисты сорвали с мэрии флаг Венгрии.

В середине февраля Киев выразил возмущение из-за продажи в Венгрии топографической карты, где Крым, который Украина продолжает считать своей территорией, исключен из ее состава. Кроме того, на этой карте другим цветом также оказались отмечены части Одесской и Херсонской областей.