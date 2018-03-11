Глава Пентагона отказался комментировать переговоры с КНДР из-за возможности недопонимания

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался в воскресенье комментировать ситуацию вокруг Корейского полуострова, опасаясь, что его слова могут быть восприняты неправильно. С таким заявлением министр обороны выступил перед журналистами в самолете на пути в Оман. Его высказывания приводит пресс-служба ведомства.

"Этим [урегулированием ситуации вокруг КНДР] занимаются дипломаты. <...> Я не хочу говорить о Корее вообще. Я оставлю это тем, кто прилагает [эти] усилия: Госдепартаменту и СНБ (Совет национальной безопасности США при Белом доме), президенту [Дональду Трампу], настолько это деликатный [вопрос]", - пояснил министр.

Мэттис считает, что "возможность недопонимания остается очень высокой", и призвал журналистов задавать вопросы по этой теме непосредственным участникам переговоров. "И я должен был сделать это раньше", - посетовал он, добавив, что "сейчас каждое слово [по ситуации вокруг КНДР] будет подробно изучаться и разбираться" во всем мире.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп выразил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.