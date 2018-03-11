"Оппозиционный блок" считает, что украинская власть спекулирует на теме вступления в НАТО

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. "Оппозиционный блок" считает новые утверждения украинских властей о вступлении в НАТО ошибочными. Об этом сказано в заявлении этой парламентской партии, опубликованном в воскресенье на ее сайте.

"Спекулируя на теме вступления в НАТО, украинская власть в целях самосохранения подогревает противоречия в украинском обществе. Пиаря фейковые "перемоги" ("победы"), власть обманывает украинский народ и наносит ущерб международному имиджу Украины", - отмечается в заявлении.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко 10 марта сообщила, что Украина обрела статус "страны-аспиранта" в Североатлантическом альянсе. Позже МИД разъяснил: статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

"Оппозиционный блок" назвал этот "успех" фейковым. "Свежий пример пиара на фейковом успехе - это празднование в медиа высшими должностными лицами государства статуса "страны-аспиранта" - поздравления украинского народа с очередной "перемогой". Позднее, правда, даже представители украинского МИД вынуждены были признать, что статуса "аспиранта" в документах НАТО не существует. На самом деле речь идет лишь об упоминании на сайте Альянса факта провозглашения нынешней властью курса на вступление Украины в НАТО, при этом в реалиях власть делает совершенно обратное", - подчеркивает оппозиция.

По убеждению "Оппозиционного блока", "ключевая задача, стоящая перед Украиной сегодня - восстановление территориальной целостности и мира на востоке страны". "Дальнейшее втягивание нашего государства в существующее геополитическое противостояние грозит еще большими потрясениями для страны и ее граждан", - подчеркивают оппозиционеры.

По их данным, практически все украинские граждане считают ключевой проблему восстановления мира в стране. "А сторонников вступления в НАТО традиционно меньше половины. В таких условиях продвижение темы интеграции в НАТО, тем более внесения каких-либо изменений в Конституцию - это очередной пустой и опасный политический пиар. Власть, которую не поддерживают граждане, не имеет ни политического, ни морального права выступать с подобными инициативами", - заявил "Оппозиционный блок".