Участники демонстраций в поддержку курдов прервали работу вокзалов в Лондоне и Манчестере

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Работа лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс, а также вокзала Пиккадилли в Манчестере была временно прервана в воскресенье из-за демонстраций в поддержку курдов в Африне. Об этом информировали в Twitter железнодорожная ассоциация National Rail и Транспортная полиция Манчестера.

CLEARED: Trains are now running normally to and from London Kings Cross now that police have successfully dealt with a large protest outside this station. #KingsCross — National Rail (@nationalrailenq) 11 March 2018

Первым стал инцидент на центральном манчестерском вокзале Пиккадилли, где примерно одна сотня активистов со знаменами "Сил народной самообороны" и транспарантами с лозунгом "Заставьте Турцию прекратить помощь террористам ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство")" прорвались на платформы и железнодорожные пути. Стражам порядка удалось мирно вывести демонстрантов из зоны движения поездов лишь спустя полтора часа после начала этой акции, в результате чего график движения пассажирских составов оказался сбит. Вокзал планирует привести прием и отправку поездов в соответствие с расписанием к 20:00 по местному времени (23:00 мск).

Затем еще одна акция протеста против действий Анкары прошла у входа на лондонский вокзал Кингс-Кросс. И хотя в столице, в отличие от Манчестера, полиции удалось предотвратить прорыв демонстрантов на платформы, работу станции пришлось также ненадолго приостановить. Это произошло потому, что в результате предпринятых мер по обеспечению безопасности во время митинга открытым оставался лишь один единственный вход в вокзальное здание, и власти не смогли обеспечить гарантированное прибытие пассажиров к своим поездам в указанное в расписании время. Однако пауза в работе столичного вокзала была не столь продолжительной, как на Пиккадилли, и поезда в это время продолжали прибывать на Кингс-Кросс.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (являются частью "Сил демократической Сирии", костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.