На Кубе состоялись выборы в парламент

ГАВАНА, 12 марта. /ТАСС/. Выборы в Национальную ассамблею народной власти (однопалатный парламент) состоялись в воскресенье на Кубе. Голосование по традиции прошло при очень высокой явке населения. По данным Национальной избирательной комиссии, за четыре часа до закрытия участков проголосовали 68% избирателей - более 6 млн человек.

В апреле депутаты парламента нового созыва изберут из своих рядов преемника нынешнего главы государства, 86-летнего Рауля Кастро. Вероятнее всего, им станет 57-летний первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель, являвшийся ранее министром высшего образования страны и первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы в провинциях Вилья-Клара и Ольгин.

Население острова избирало в воскресенье 605 депутатов Национальной ассамблеи, а также более 1,2 тысячи делегатов местных ассамблей народной власти. Согласно конституции, состав парламента и органов самоуправления всех 15 провинций обновляется раз в пять лет.

На каждый депутатский мандат претендовал один человек. Кандидат считается избранным, если за него было подано более половины бюллетеней, признанных действительными. Таким образом парламентские выборы на Кубе являются своего рода плебисцитом, позволяющим выявить степень поддержки социалистического курса, который проводит руководство страны. Единственной официальной политической организацией в карибской республике является Коммунистическая партия Кубы, которой, согласно основному закону, принадлежит роль "высшей руководящей силы" общества и государства.

Волеизъявление завершилось в 18:00 по местному времени (01:00 мск понедельника), после чего избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Как ожидается, результаты будут объявлены в понедельник.

По итогам выборов кубинский парламент обновится более чем наполовину. Как ожидается, свыше 50% депутатов Национальной ассамблеи составят женщины.

Кастро и Диас-Канель в числе кандидатов

Как сообщило местное телевидение, одним из первых свой гражданский долг исполнил Рауль Кастро. Он пришел на избирательный участок в городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны за несколько минут до его открытия в 07:00 по местному времени (14:00 мск).

Рауль Кастро был включен в списки кандидатов в депутаты парламента от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба. Помимо него, на мандаты претендовали Диас-Канель и многие другие известные государственные деятели, в том числе заместители председателя Госсовета Хосе Рамон Мачадо Вентура и Рамиро Вальдес, заместитель председателя Совета министров и министр экономики и планирования Рикардо Кабрисас, глава МИД Бруно Родригес, нынешний председатель Национальной ассамблеи Эстебан Ласо.

Кроме того, в списках кандидатов фигурировала дочь действующего кубинского лидера Мариэла Кастро. Она является директором Национального центра сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе.

Из числа депутатов изберут преемника Кастро

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На нем депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета - высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя - главу государства и правительства.

Рауль Кастро больше не собирается претендовать на высшую должность. Однако, по всей видимости, он по-прежнему будет депутатом Национальной ассамблеи и до 2021 года останется во главе Компартии Кубы.