СМИ: сирийские войска разделили Восточную Гуту на две зоны

ТАСС, 12 марта. Бойцы сирийской армии освободили в воскресенье населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Хараста (8 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, правительственные силы в ходе проведенной операции разделили регион, расположенный на подступах к столице, на северную и южную зоны, чтобы создать условия для безопасного выхода населения через гуманитарные коридоры Джисрейн - Млеха и Эль-Вафидин.

Войскам удалось перекрыть линии снабжения бандформирований, обороняющихся в городе-спутнике Дума (12 км от Дамаска), а также соединиться с гарнизоном, который был блокирован боевиками на окраине Харасты. Как ожидается, в ближайшие часы командование ВС республики объявит об установлении полного контроля над этим пригородом, расположенным у стратегического шоссе Дамаск - Хомс.

Сирийские военные ведут боевые действия против террористов в перерывах между гуманитарными паузами, установленными по инициативе России в Восточной Гуте с 09:00 (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) по местному времени. В воскресенье они вплотную подошли к позициям противника у поселка Эфтерис и ферм Джисрейн. По свидетельству местных шейхов, в этом районе террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) удерживают в заложниках большую группу жителей, которые хотят перейти на подконтрольную правительству территорию.

Как передало агентство SANA, сотни людей вышли в воскресенье на демонстрации, состоявшиеся в Сакбе и Хамурии в Восточной Гуте. Их участники призвали сирийскую армию взять под защиту эти населенные пункты и изгнать оттуда вооруженные группировки.

По сведениям телестанции Al-Manar, войска контролируют сейчас 54% территории Восточной Гуты. Президент республики Башар Асад заявил 4 марта, что "сирийская армия будет продолжать антитеррористическую операцию в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан".