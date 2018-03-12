Нетаньяху: Иран создает на Ближнем Востоке империю с целью мирового доминирования

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Иран пытается построить на Ближнем Востоке империю с прицелом на мировое доминирование. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В рамках визита в США он встретился на прошлой неделе с президентом Дональдом Трампом и представителями обеих палат Конгресса.

На просьбу назвать три самые серьезные проблемы еврейского государства Нетаньяху ответил следующим образом: "Иран, Иран и Иран". "Иран пытается построить агрессивную империю", - утверждал он. По словам премьера, руководство Исламской Республики "подвергает репрессиям собственный народ и старается завоевать остальную часть Ближнего Востока с прицелом на доминирование во всем мире".

"Этот спонсор глобального терроризма пытается разработать ядерное оружие. Я считаю, что это нужно остановить", - сказал Нетаньяху, выразив удовлетворение решением администрации США ужесточить подход к Тегерану и выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Радикальный исламский режим вкупе с межконтинентальными баллистическими ракетами, поддержкой террористических группировок и обладанием ядерным оружием несет ощутимую угрозу не только Израилю, но и Америке и всему миру", - отметил премьер, заверив, что эту точку зрения разделяют почти все арабские государства.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, после чего предыдущий президент США Барак Обама в январе 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе.

13 октября 2017 года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Президент отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.