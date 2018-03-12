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СМИ: лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

Международная панорама
12 марта, 6:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Согласно данным источника газеты Tona Ilbo в администрации главы Республики Корея, Ким Чен Ын хочет разместить американское посольство в Пхеньяне

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© KRT via AP Video

ТАСС, 12 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США. Об этом в понедельник сообщила южнокорейская газета Tona Ilbo со ссылкой на источник в администрации главы Республики Корея.

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"Конечная цель Ким Чен Ына - установить нормальные дипломатические отношения и заключить мирный договор с США, а также разместить американское посольство в Пхеньяне", - рассказал источник издания. Он также уточнил, что о данном намерении лидер КНДР упомянул на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Ким Чен Ын также может коснуться вопроса денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с Дональдом Трампом, добавил источник.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что Трамп выразил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она проинформировала, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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