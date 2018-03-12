Нетаньяху признал, что его подкупают прямота и напористость Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Прямота и напористость президента США Дональда Трампа больше других его качеств импонируют премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом глава правительства еврейского государства сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News. В рамках визита в США он встретился на прошлой неделе с президентом США и представителями обеих палат Конгресса.

Нетаньяху признал, что не может объяснить, каким образом у него сложились теплые личные отношения с президентом США. "Так все получилось с самого начала. Я не могу этого объяснить", - сказал он.

"Возможно, свою роль сыграло [дружеское] расположение. Президенту нравится пробиваться [к цели, преодолевая препятствия]. Когда он говорит о серьезных вещах, то переходит прямо к сути. Я это ценю", - отметил премьер.

Переговоры Нетаньяху с Трампом в Вашингтоне стали пятыми с момента его прихода к власти в Соединенных Штатах и первыми с 23 февраля, когда Госдепартамент заявил о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в следующий День независимости Израиля, который в этом году приходится на май.