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Глава МИД Южной Кореи посетит США, где обсудит тему ведения диалога с КНДР

Международная панорама
12 марта, 8:07 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, марта. /ТАСС

Стороны также могут коснуться вопросов укрепления двустороннего союза и торгово-экономического партнерства

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СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва посетит 15-17 марта США для переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

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"Стороны обменяются мнениями по быстро меняющейся ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят план дальнейшего сотрудничества в ведении межкорейского диалога и осуществлении контактов между Вашингтоном и Пхеньяном", - отметили в МИД.

Кроме того, главы дипведомств, возможно, затронут вопросы укрепления двустороннего союза, а также торгово-экономического партнерства.

Кан Гён Хва, помимо этого, намерена встретиться с представителями Конгресса США, чтобы указать им на необходимость уделять внимание поискам мирного решения ядерной проблемы КНДР.

Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там более чем четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном.

По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

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Персоны
Ким Чен Ын Тиллерсон, Рекс
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США КНДР Республика Корея
Темы
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