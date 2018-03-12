План проведения военных маневров США и Южной Кореи представят после 18 марта

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея на следующей неделе представит план проведения совместных южнокорейско-американских командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle. Об этом сообщила в понедельник в ходе очередного брифинга в Сеуле представитель ведомства Чхве Хён Су.

"Пока нет точной информации относительно дат их проведения", - заявила она, отметив, что, скорее всего, соответствующее решение будет принято военными двух стран после 18 марта. Отвечая на вопрос о возможном использовании в ходе маневров стратегических вооружений США, Чхве Хён Су заявила, что "эта тема обсуждается".

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов.

Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне. Сейчас на фоне межкорейской нормализации идут разговоры о возможной их отмене либо значительном сокращении масштаба.

Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там четырехчасовую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.