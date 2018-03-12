Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

План проведения военных маневров США и Южной Кореи представят после 18 марта

Международная панорама
12 марта, 12:10 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, марта. /ТАСС

По словам представителя минобороны Республики Корея, вопрос возможного использования стратегических вооружений США в ходе учений пока обсуждается

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея на следующей неделе представит план проведения совместных южнокорейско-американских командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle. Об этом сообщила в понедельник в ходе очередного брифинга в Сеуле представитель ведомства Чхве Хён Су.

Смотрите также

СМИ: США не будут направлять атомный авианосец на учения с Южной Кореей

Глава МИД Южной Кореи посетит США, где обсудит тему ведения диалога с КНДР

СМИ: лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США

"Пока нет точной информации относительно дат их проведения", - заявила она, отметив, что, скорее всего, соответствующее решение будет принято военными двух стран после 18 марта. Отвечая на вопрос о возможном использовании в ходе маневров стратегических вооружений США, Чхве Хён Су заявила, что "эта тема обсуждается".

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов.

Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне. Сейчас на фоне межкорейской нормализации идут разговоры о возможной их отмене либо значительном сокращении масштаба.

Помощник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун 5-6 марта посетили Пхеньян и провели там четырехчасовую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
3
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
4
Россияне не пострадали при крушении самолета в Непале
5
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама