В Восточной Гуте найдена мастерская по производству химических боеприпасов

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 12 марта. /ТАСС/. В ходе зачистки в Восточной Гуте населенного пункта Афтрис после выхода оттуда боевиков правительственные силы Сирии обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов. Об этом сообщил полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", - рассказал полковник.

Ранее заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад сообщал, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы. Он рассказал также, что террористы группировки "Тахрир аш-Шам" намеревались "принести в жертву" несколько женщин.