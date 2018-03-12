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Украина обвинила главу и судей КС РФ в посягательстве на ее территориальную целостность

Международная панорама
12 марта, 14:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, марта. /ТАСС

По словам украинского генпрокурора Юрия Луценко, обвинение предъявлено в рамках досудебного расследования "по делу о потере Крыма Украиной"

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КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины предъявила обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину и 18 судьям инстанции.

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"На основании собранных доказательств составлено обвинение председателю и 18 судьям Конституционного суда РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия")", - сообщил в понедельник в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Обвинение, по его словам, предъявлено в рамках досудебного расследования "по делу о потере Крыма Украиной". Украинская прокуратура считает "незаконным вынесенное судьями решение о признании соответствующим Конституции РФ договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в состав РФ".

ГПУ направила "обвиняемым" соответствующие уведомления и повестки с вызовом в правоохранительные органы Украины на 13 и 19 марта для проведения следственных действий. Отмечается, что в случае неявки в прокуратуру в определенный срок без уважительных причин обвиняемые будут объявлены в розыск, а в суд будет направлено ходатайство об их задержании.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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