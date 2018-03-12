Эксперт: возможная сделка КНДР и США натолкнется на противодействие врагов Трампа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Возможная договоренность по итогам переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может натолкнуться на противодействие противников главы Белого дома. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказал эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", заместитель директора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Артем Лукин.

"Последние новости из Пхеньяна, Сеула и Вашингтона порождают определенный оптимизм, но говорить о том, что корейский ядерный кризис - пожалуй, самая опасная международная конфронтация со времен холодной войны - преодолен, еще очень преждевременно", - считает он.

Условия и уступки Республика Коре

Лукин напомнил, что в этот раз, по словам южнокорейских переговорщиков, Ким Чен Ын увязал денуклеаризацию Корейского полуострова с получением гарантий безопасности для КНДР, при этом не уточняется, какие это могут быть гарантии. "Пхеньян вполне может предъявить такие условия, как, например, прекращение американского военного присутствия на юге Корейского полуострова, ликвидация американо-южнокорейского альянса или даже вывод баз США с территории Японии. Трудно представить, что Вашингтон, да и Сеул с Токио, согласятся с подобными требованиями, - отметил эксперт. - Не исключено, что Пхеньян может потребовать от Вашингтона отказаться от определенных систем вооружений или даже ядерного оружия в целом, переведя дискуссию в плоскость переговоров о взаимном, а не одностороннем разоружении".

По его словам, из всех сделанных на сегодняшний день заявлений "наибольшей конкретикой отличается обещание Пхеньяна воздержаться от проведения ракетных пусков и ядерных взрывов в течение переговорного процесса". "Фактически КНДР уже больше трех месяцев соблюдает этот добровольный мораторий: последний ракетный пуск состоялся в конце ноября 2017 года, - указал собеседник агентства. - Пхеньян явно рассчитывает на некие послабления, прежде всего в виде ослабления санкционной удавки, в обмен на заморозку программы своих ракетных и ядерных испытаний".

Вместе с тем Лукин задается вопросом: "Как долго Пхеньян будет демонстрировать миролюбивый настрой, не получая ответных уступок со стороны США?" "В Вашингтоне вроде бы готовы к переговорам с Севером, но одновременно заявляют о решимости сохранять санкционный нажим и политику "максимального давления". Вознаграждать Пхеньян только за то, что он приостановил испытания и созрел для переговоров, американцы не намерены, - убежден эксперт. - Показательно, что в тот же день, когда южнокорейские посланники сообщили о мирных инициативах Пхеньяна, Госдеп США заявил о введении в отношении КНДР новых санкций, обвинив Пхеньян в организации убийства Ким Чен Нама (старший брат лидера КНДР) в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 года с использованием химического оружия".

Возможные сценарии

По мнению Лукина, ход и характер потенциальных переговоров между США и КНДР "во многом будет зависеть от того, как в Вашингтоне оценивают Ким Чен Ына - в качестве сильного или уязвимого игрока". "Если в Вашингтоне почуют слабину, Северную Корею попытаются принудить к максимальным уступкам и возможно даже к капитуляции. В Пхеньяне это прекрасно понимают, - считает он. - Ключевой вопрос в этой связи: является ли новоявленная готовность Пхеньяна к переговорам признаком силы или слабости?"

"С одной стороны, Ким Чен Ын всячески демонстрирует уверенность и излучает имидж хозяина положения. Стратегическая и дипломатическая инициативы пока явно принадлежат ему, - отметил собеседник. - С другой стороны, действующий с прошлого года режим сверхжестких санкций, фактически равносильных экономической блокаде, не может не влиять даже на такую привыкшую к международной изоляции страну, как Северная Корея".

При этом, по словам эксперта, трудно представить, что КНДР "подчистую сдаст свой ядерный арсенал в обмен на какие бы то ни было гарантии", по крайней мере, "это вряд ли произойдет в обозримом будущем". "Гораздо более реалистичный сценарий будет заключаться в согласии Пхеньяна заморозить и демонтировать отдельные компоненты своей ракетно-ядерной программы. Возможный вариант компромисса может заключаться в сделке: Пхеньян отказывается от проведения ядерных испытаний, наработки оружейного плутония и урана, а также разработки способных достать Америку межконтинентальных баллистических ракет - в обмен на снятие санкций и снижение масштабов военных приготовлений Вашингтона на полуострове", - полагает Лукин. Он подчеркнул, что такая договоренность может послужить "первым крупным шагом к деэскалации Корейского ядерного кризиса и, в перспективе, к его урегулированию".

При этом эксперт обращает внимание: "Даже если Трамп заключит с Кимом "большую сделку" (grand bargain), каковы шансы, что ему позволят ее реализовать?" "Очевидно, что противодействие будет немалое - как со стороны части военно-политических кругов США, склонных демонизировать Северную Корею, так и со стороны тех влиятельных сил в американской элите, которым наплевать на КНДР, но которые явно или тайно ненавидят Трампа и готовы торпедировать любую исходящую от него инициативу", - отметил Лукин.

Последние новости

5-6 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун посетили Пхеньян, где провели четырехчасовые переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам поездки стало известно, что достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Кроме того, Пхеньян уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова. Наконец, КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

8 марта Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.