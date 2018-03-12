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Порошенко: в обмене пленными с республиками Донбасса отсутствует прогресс

Международная панорама
12 марта, 14:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, марта. /ТАСС

Украинский лидер предложил усилить роль европейской дипломатии в этом вопросе

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КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в процессе обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса нет прогресса.

"Нужно сделать более важной роль европейской дипломатии в сфере освобождения заложников. И мы видим, что после успеха, который был в декабре, мы снова более чем на 2,5 месяца не имеем прогресса, несмотря на предложения, которые мы предоставили", - сказал он на совместной пресс-конференции в Киеве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

На линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки 27 декабря 2017 года прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон также подчеркнули, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен.

На заседании контактной группы 28 февраля республики Донбасса в очередной раз подтвердили свою готовность к проведению обмена "всех на всех", однако, по их словам, Киев так и не предоставил ответа.

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