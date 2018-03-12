Могерини: ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Европейский союз не признает проведение выборов президента России на территории Крыма, которые должны состояться 18 марта 2018 года. Об этом в понедельник заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Мы не признаем аннексию Крыма и продолжаем нашу политику непризнания этой незаконной аннексии, - подтвердила она позицию ЕС. - Мы также продолжаем осуждать нарушения международного права. Мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.