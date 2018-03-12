Меркель надеется на прогресс в реализации "Минска" после выборов президента РФ

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что после выборов президента РФ удастся добиться качественного прорыва в реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Я делаю ставку на то, что после выборов в России мы сможем по-настоящему запустить процесс и продвинуться в качественном плане", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

Меркель также отметила, что вернуться к обсуждению темы санкций против РФ можно будет только после того, как будут сделаны "действительно важные шаги" в деле выполнения "Минска". Она напомнила, что предложение о миссии ООН в Донбассе уже месяцы обсуждается в Совете Безопасности ООН, но до завершения пока дело не дошло.

"После достижения минских договоренностей мы ждем того дня, когда будет хотя бы установлено перемирие - это первый пункт минских соглашений, - указала Меркель. - Есть много начинаний, но мы пока не наблюдали его выполнения на 100%".