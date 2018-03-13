Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию

Трехдневный визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Великобританию подтвердил особый характер взаимоотношений двух стран. Какие заявления сделали представители истеблишмента двух королевств, какие договоры заключили и что пообещали друг другу — в материале ТАСС.

Особые отношения

Лондон и Эр-Рияд — давние партнеры, которых связывают как история, так и взаимные экономические и глобально-политические интересы. В далеком 1915 году правитель княжества Неджд и будущий первый король Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд подписал с Великобританией договор, по которому земли саудов ненадолго (до 1927 года) стали британским протекторатом. С тех пор регион сильно преобразился. Преобразилась и Саудовская Аравия.

Сегодня Эр-Рияд — крупнейший торговый партнер Великобритании на Ближнем Востоке (наряду с Абу-Даби), Лондон экспортирует в Саудовскую Аравию военную технику на миллиарды долларов, а саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco, скорее всего, проведет первичное публичное размещение акций (IPO) именно на Лондонской бирже.

Встречи и заявления

За время визита наследный принц встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, представителями британского истеблишмента и деловых кругов, с королевой Елизаветой II и даже с духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским. Фотографии принца и архиепископа, как пишет журнал Gulf Business, украсили первые страницы ведущих саудовских газет, заголовки которых преподносили встречу как признак большей религиозной толерантности Эр-Рияда.

Сам кронпринц за все три дня не сделал ни одного публичного заявления. При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что Эр-Рияд "может стать ключевым звеном в новой партнерской сфере для Великобритании" и "воротами в Африку" для Лондона, а британский министр обороны Гэвин Уильямсон сказал, что "визит кронпринца открыл новую главу в исторических взаимоотношениях" двух государств.

Тереза Мэй также назвала связи Лондона и Эр-Рияда "важными и историческими", а кроме того, вступилась за Саудовскую Аравию в парламенте, пояснив, что Лондон полностью поддерживает действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

Договоренности и результаты

Во время визита в британской столице проходили немногочисленные акции протеста, участники которых считают, что Лондон не должен сотрудничать с "репрессивной саудовской диктатурой" и поощрять "жестокие бомбардировки Йемена". Но правительство Терезы Мэй к протестующим не особо прислушивается: в ходе визита было заключено предварительное соглашение о продаже 48 истребителей Typhoon производства британской компании BAE Systems.

"Мы привержены поддержке королевства, которое модернизирует свои ВС и развивает ключевые производственные мощности", — заявили в BAE Systems.

Кроме того, Лондон и Эр-Рияд заключили соглашение об оказании помощи на £100 млн ($139 млн), основная цель которого — улучшение благосостояния и развитие экономик беднейших стран мира.

При этом "теневой" министр по международному развитию Великобритании Кейт Осамор назвала соглашение "национальным позором", который нужен для того, чтобы "обелить репутацию Саудовской Аравии и ее роль в войне" в Йемене.

Совокупный объем заключенных во время визита соглашений перевалил за отметку в $2 млрд. При этом саудовский принц и британский премьер согласовали планы по взаимным инвестициям в размере £65 млрд ($90 млрд).

"Это значительный толчок для процветания Великобритании и явная демонстрация высокой степени международного доверия к нашей экономике в то время, как мы готовимся покинуть Европейский союз", — заявил представитель офиса премьер-министра.

Сотрудничество в эпоху перемен

Визит наследного принца (этот титул Мухаммед бен Сальман Аль Сауд носит с июня прошлого года) в Лондон прошел на фоне запущенной им масштабной антикоррупционной кампании, перестановок в правительстве и осуществления стратегии "Видение-2030", в которой говорится о необходимости диверсификации экономики и снижения ее зависимости от добычи сырья.

В Великобритании тем временем на повестке дня стоит Brexit. Как рассказал наследный принц в интервью газете The Daily Telegraph, "после Brexit у Британии в результате [имплементации стратегии] "Видение-2030" появятся огромные возможности".

А по словам Терезы Мэй Великобритания, "будучи мировым лидером в разных секторах", готова и желает сотрудничать с Саудовской Аравией в проведении "этих жизненно важных реформ".

Несмотря на перемены, ожидающие саудовских и британских подданных, приоритеты Лондона и Эр-Рияда на Ближнем Востоке остаются неизменными — ослабление роли Ирана в регионе и влияния движения "Хезболлах" в Ливане. И эти темы, по сообщениям арабских СМИ, также были обсуждены в ходе визита.

Александр Мосесов