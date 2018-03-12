Консерваторы ХДС/ХСС и немецкие социал-демократы подписали соглашение о создании коалиции

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали в понедельник коалиционный договор, который ляжет в основу работы будущего правительства страны. Церемонию, которая проходит в доме Пауля Лёбе - одном из зданий парламента ФРГ, - транслировал телеканал N-tv. Свои подписи под документом поставили председатели, главы парламентских фракций и генеральные секретари партий.

Как отметила перед подписанием договора Ангела Меркель, "пришло самое время начать работу". "Это правительство приступает к ней после долгого процесса формирования, что, безусловно, связано с результатами выборов [в Бундестаг]", - отметила она. "В коалиционном соглашении мы постарались найти ответы на вопросы, которые волнуют граждан", - подчеркнула Меркель, добавив, что будущее правительство ФРГ попытается внести свой вклад в развитие единой Европы и выстраивание отношений ЕС с Россией, Китаем, США и другими государствами.

Германию теперь отделяет от образования нового кабинета министров лишь небольшой шаг - 14 марта Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, так что никаких проблем с ее переизбранием возникнуть не должно. После этого президент ФРГ вручит Меркель и членам ее нового кабинета грамоты о назначении, и правительство официально приступит к исполнению своих обязанностей.

169 дней без правительства

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года - ФРГ живет без правительства уже 169 дней. Изначально консерваторы вели переговоры с "зелеными" и Свободной демократической партией, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Блок ХДС/ХСС по итогам сентябрьских выборов получил 32,9% голосов, а социал-демократы показали худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

Только в 2018 году блок ХДС/ХСС начал переговоры с социал-демократами, успешно завершить их удалось в начале февраля. Был согласован коалиционный договор, ради которого, по словам канцлера, все стороны пошли на "болезненные уступки". К примеру, ХДС отдала СДПГ право выдвинуть своего человека на должность министра финансов, которая раньше на протяжении долгого времени была вотчиной христианских демократов.

Как будет выглядеть новый кабмин

Ранее ХДС, ХСС и СДПГ представили будущих федеральных министров от своих партий. За социал-демократами закреплено право выдвинуть в кабмин 6 человек. Олаф Шольц займет пост вице-канцлера и главы минфина ФРГ, Хайко Маас станет министром иностранных дел, Хубертус Хайль - труда и социальных дел, Катарина Барлей - юстиции, Франциска Гиффей - по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Свеня Шульце - охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

За ХДС, как и СДПГ, будут закреплены 6 федеральных ведомств. Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы минобороны. На пост министра здравоохранения был выдвинут Йенс Шпан, министром экономики станет руководитель ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, вместо него управление в администрации Меркель перейдет к Хельге Брауну. Возглавлять Минсельхоз будет Юлия Клёкнер, на пост министра образования выдвинута депутат Бундестага Аня Карличек.

ХСС выдвинул в кабмин трех министров. Уходящий с поста премьер-министра Баварии Хорст Зеехофер станет главой МВД. Андреас Шойер будет руководить минтрансом, а министром по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер.