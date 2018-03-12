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Bloomberg: Тиллерсон обеспокоен присутствием ИГ в зоне африканского Сахеля

Международная панорама
12 марта, 17:18 дата обновления: 12 марта, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Госсекретарь США отметил прогресс, достигнутый Чадом в вопросе усиления паспортного контроля

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ТАСС, 12 марта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего посещения Республики Чад в понедельник выразил озабоченность присутствием ячеек террористических группировок, ассоциированных с запрещенным в РФ "Исламским государством" (ИГ) в регионе африканского Сахеля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Хотя мы добились успеха в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, мы знали, что насилие будет распространяться за пределы этого региона и что Африка станет одним из тех регионов, в которые [придут террористы]", - признал Тиллерсон.

Госсекретарь также отметил ряд позитивных шагов, сделанных правительством Чада в сторону повышения контроля за выпуском национальных паспортов и сотрудничества с американскими миграционными службами. "Они позволяют принять меры по нормализации наших отношений", - заявил он. По словам Тиллерсона, уже в следующем месяце президент Дональд Трамп может исключить Чад из списка стран, в отношении граждан которых действуют въездные ограничения. Они также распространяются на граждан Сирии, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, КНДР и Венесуэлы.

Решение Вашингтона о запрете на въезд в США граждан Чада вызвало резкую критику со стороны президента африканского государства Идрисса Деби Итно. При этом американские власти подчеркивают, что продолжают рассматривать Чад как своего важного союзника по антитеррористическому фронту. Армия этой страны участвует в подавлении радикальной террористической группировки "Боко харам", действующей в северо-восточной Нигерии и на территориях сопредельных государств, а также в противодействии исламистам на севере Мали.

Чад - четвертая страна, которую посетил в ходе своего первого африканского турне Тиллерсон после Эфиопии, Джибути и Кении. Ключевыми темами переговоров, проходивших в столицах этих государств, стали возможности развития сотрудничества США и африканских правительств в сфере обеспечения безопасности и борьбе с терроризмом. До возвращения во вторник утром в Вашингтон Тиллерсон также успеет посетить Нигерию. Длительность его пребывания в последней стране оказалась сокращена, согласно официальной информации, в связи со срочными делами госсекретаря в Вашингтоне.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Деби Итно, Идрисс
Страны
Чад США Мали Иран КНДР Кения Йемен Ливия Сирия Сомали Нигерия Джибути Венесуэла
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