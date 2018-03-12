Трамп: преступники планируют стрельбу в школах, поскольку там запрещено оружие

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что злоумышленники затевают стрельбу в школах, поскольку большинство учебных заведений в США является зонами, где запрещено огнестрельное оружие, и там им не будет дан отпор. Свое мнение на этот счет американский лидер выразил в понедельник в своем Twitter.

"Если школы обязаны быть зонами, свободными от оружия, то для насилия и опасности там открыты двери. Практически все случаи стрельбы в школах происходили в зонах, свободных от оружия. Мерзавцы пойдут лишь туда, где им не дадут отпор!" - написал глава государства.

В воскресенье представитель американской администрации заявил, что Белый дом пообещал помочь в организации подготовки учителей к стрельбе из оружия с целью предотвращения случаев, подобных тому, который произошел 14 февраля в штате Флорида. По его словам, Белый дом собирается выделить средства на "специальный курс подготовки к стрельбе из огнестрельного оружия для квалифицированных" преподавателей. Обучение будет проводиться на добровольной основе.

Представитель администрации также сообщил, что Трамп также учредит Федеральную комиссию по обеспечению безопасности в школах, которую возглавит министр образования Бетси Девос. Она, в частности, рассмотрит вопросы повышения до 21 года возрастного порога при продаже оружия, что ранее поддержал президент, и ужесточения системы проверки при покупке оружия в магазине или по интернету.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. По данным американских СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.